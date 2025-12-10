news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 декабря 2025 10:59

В Москве после избиения краснодарской модели возбуждено уголовное дело

Читайте нас в
Телеграм

В Москве возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения модели Анжелики Тартановой. Инцидент произошел в ее квартире на Университетском проспекте.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в правоохранительные органы поступила телефонограмма из больницы о женщине 1992 года рождения с телесными повреждениями. Установлено, что 22 ноября неизвестный нанес девушке травмы и скрылся.

В ведомстве уточнили, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.

Отмечается, что пострадавшая – модель из Краснодарского края Анжелика Тартанова. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

#Избиение #Москва #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

9 декабря 2025
«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

9 декабря 2025