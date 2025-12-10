В Москве после избиения краснодарской модели возбуждено уголовное дело

В Москве возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения модели Анжелики Тартановой. Инцидент произошел в ее квартире на Университетском проспекте.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в правоохранительные органы поступила телефонограмма из больницы о женщине 1992 года рождения с телесными повреждениями. Установлено, что 22 ноября неизвестный нанес девушке травмы и скрылся.

В ведомстве уточнили, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.

Отмечается, что пострадавшая – модель из Краснодарского края Анжелика Тартанова. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.