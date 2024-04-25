В Москве полицейских обвинили по делу о фиктивной постановке на учет 1,5 тысячи мигрантов

В Московской области были предъявлены обвинения 14 гражданам по делу об организации незаконной миграции, получении и даче взяток, сообщает РИА Новости.

Среди обвиняемых оказались начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД «Балашихинское», а также двое ее подчиненных и стажер.

По версии следствия, за вознаграждение более 1 млн рублей они фиктивно поставили на миграционный учет в Реутове и Балашихе более 1500 иностранцев.

Затем они же обеспечили выдачу мигрантам фиктивных сертификатов о владении русским и других необходимых документов.