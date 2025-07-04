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Происшествия 4 июля 2025 10:54

В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

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В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, его тело нашли под окнами дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели – самоубийство», – сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Отмечается, что Бадалов занимал пост вице-президента «Транснефти» с 2021 года.

UPD. Компания «Транснефть» официально подтвердила гибель Андрея Бадалова, информация появилась на официальном сайте.

В компании не стали комментировать обстоятельства гибели вице-президента. Отмечается, что благодаря его усилиям компания смогла реализовать ряд важных научных проектов, выйти на «качественно новый технологический и организационный уровень, эффективно преодолеть вызовы санкционных ограничений, особенно остро затронувших отрасль информационных технологий».

#Транснефть
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