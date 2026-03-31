В Москве подростки нашли 88 тыс. долларов, которые девочка выбросила после ссоры с мамой

В центре Москвы семилетняя девочка выбросила из окна квартиры сумку с крупной суммой денег после ссоры с мамой, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в Мещанском районе. По предварительным данным, девочка решила таким образом отомстить и выбросила из окна сумку, в которой находились 88 тысяч долларов.

Сумку с деньгами вскоре нашли подростки. Часть средств они забрали себе, а часть сожгли.

После установления всех обстоятельств большая часть денег – 83 тысячи долларов – будет возвращена владелице.