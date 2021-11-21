В Москве почтили память Сары Садыковой
В Москве при поддержке Полпредства Татарстана прошел концерт, посвященный памяти Сары Садыковой, ей исполнилось бы 115 лет.
«Артисты Татарстана, именитые и совсем молодые, на сцене Татарского культурного центра столицы, на которой когда-то выступала и сама Сара Садыкова, исполнили известные песни на ее музыку. Руководителем творческой группы стала дочь Сары Садыковой — Альфия Газизовна Айдарская», — сообщили в пресс-службе Полпредства РТ.
Также почтить память знаменитой татарской певицы, актрисы и композитора пришла дочь Мусы Джалиля — Чулпан Мусеевна Залилова.
За свою творческую деятельность Сара Садыкова (1906 — 1986) написала около 400 песен, музыку к 30 спектаклям, множество инструментальных произведений.
Она внесла большой вклад в становление татарской оперы. Будучи продолжателем музыкальных традиций Салиха Сайдашева, Садыкова стала основоположником стиля танго, фокстрота в песенной истории татарской музыки.