Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Москве почтили память певца Рената Ибрагимова
Сегодня исполнилось ровно два года с момента ухода из жизни народного артиста РСФСР и Татарстана Рената Ибрагимова. Его семья, друзья, коллеги и преданные поклонники возложили цветы на могилу певца на Волковском мусульманском кладбище в Москве. Об этом сообщили в Полпредстве РТ в РФ.
Участие в мероприятии приняли вице-премьер РТ – полпред Татарстана в РФ Равиль Ахметшин, глава совета директоров группы Компаний «Барс Медиа» Камил Гараев, заслуженный артист России и Татарстана Владимир Кудашев, заместитель Полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин и многие другие.
«Ренат Исламович очень рано ушел из жизни, у него были большие планы, в том числе творческие. Он был очень добрым и отзывчивым человеком, всегда активно участвовал в мероприятиях полпредства. Несколько раз ездил с нами в Сирию, где выступал перед российскими военнослужащими», — отметил Ахметшин.
Ибрагимов ушел из жизни 14 мая 2022 года. Памятник на могиле артиста был установлен его друзьями. Открытие монумента прошло 20 ноября прошлого года – в его день рождения.
Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»