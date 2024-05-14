В Москве почтили память певца Рената Ибрагимова

Сегодня исполнилось ровно два года с момента ухода из жизни народного артиста РСФСР и Татарстана Рената Ибрагимова. Его семья, друзья, коллеги и преданные поклонники возложили цветы на могилу певца на Волковском мусульманском кладбище в Москве. Об этом сообщили в Полпредстве РТ в РФ.

Участие в мероприятии приняли вице-премьер РТ – полпред Татарстана в РФ Равиль Ахметшин, глава совета директоров группы Компаний «Барс Медиа» Камил Гараев, заслуженный артист России и Татарстана Владимир Кудашев, заместитель Полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин и многие другие.

«Ренат Исламович очень рано ушел из жизни, у него были большие планы, в том числе творческие. Он был очень добрым и отзывчивым человеком, всегда активно участвовал в мероприятиях полпредства. Несколько раз ездил с нами в Сирию, где выступал перед российскими военнослужащими», — отметил Ахметшин.

Ибрагимов ушел из жизни 14 мая 2022 года. Памятник на могиле артиста был установлен его друзьями. Открытие монумента прошло 20 ноября прошлого года – в его день рождения.

Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ