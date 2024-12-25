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В Москве почтили память генерала армии Махмута Ахметовича Гареева
В Москве 25 декабря почтили память советского и российского военачальника, военного теоретика и историка Махмута Гареева (1923-2019).
Как сообщает Полпредство РТ, в этот день на Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» приехали замполпреда Татарстана Эмиль Файзуллин, директор Татарского культурного центра Москвы Анвер Хусаинов и семья Гареева - дочь Галия Махмутовна, внучка, правнук, близкие.
По мусульманской традиции Алмаз хазрат прочитал молитву-дуа в память об усопшем.
Махмут Гареев прошел шесть войн и вооруженных конфликтов, начав в ВОВ с пехотного лейтенанта и закончив службу в должностях заместителя начальника Генштаба ВС СССР, а затем президента российской Академии военных наук.
фото: Полпредство РТ
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