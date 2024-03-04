В Москве почтили память Фикрята Табеева

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Сегодня исполнилось 96 лет со дня рождения Фикрята Табеева, почти двадцать лет бывшего первым секретарем Татарского обкома КПСС. Вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин почтил его память, возложив цветы к могиле на Даниловском кладбище Москвы, сообщает пресс-служба полпредства.

В связи с этим в полпредстве заметили, что Табеев, став первым секретарем Татарского обкома КПСС в 32-летнем возрасте, поспособствовал созданию социально-экономической мощи региона.

Именно в те годы, когда Татарской АССР руководил Табеев, здесь начала развиваться нефтедобывающая промышленность, были построены крупнейший в Европе нефтехимический комплекс и автомобильный гигант КАМАЗ.

Позднее значительную часть войны в Афганистане (с 1979 по 1986 год) государственный деятель занимал важный дипломатический пост посла Советского Союза в Кабуле.

«Трудности забудутся, а добрые дела останутся», — процитировали в пресс-службе полпредства фразу, которую любил повторять Фикрят Табеев.

Фикрят Ахмеджанович Табеев родился 4 марта 1928 года в селе Азеево Рязанской губернии (ныне – Ермишинского района Рязанской области). В 1951 году окончил историко-филологический факультет КГУ и начал преподавательскую деятельность. С 1957-го находился на партийной работе. С 1959 года второй, с 1960-го — первый секретарь Татарского обкома КПСС.



С 1979 по 1986 год занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла СССР в Республике Афганистан. С 1986 по 1991 год был первым заместителем Председателя Совета Министров РСФСР, членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992–1995 годах возглавлял Российский фонд федерального имущества. Позднее активно занимался общественной деятельностью.



Награжден орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан», Октябрьской Революции, Дружбы народов, пятью орденами Ленина. Скончался 3 июня 2015 года.