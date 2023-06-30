В Москве по примеру Казани откроют бесплатный дом для родителей детей, проходящих лечение

В сентябре этого года в Москве заложат первый камень в основание бесплатного семейного дома для родителей детей, проходящих длительное лечение. Проект здания основан на проекте аналогичного казанского центра, который работает в ДРКБ на протяжении уже десяти лет. Об этом «Татар-информу» сообщила генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая.

«Мы хотим распространить опыт нашего дома на другие регионы России. Свою готовность выразила Москва. Уже выделена территория у детской городской клинической больницы имени Башляевой. В сентябре мы проведем церемонию закладки первого камня, и уже через год откроется такой же бесплатный семейный дом для родителей и детей из различных регионов», — пояснила она.

При этом дом будет практически точной копией объекта в Казани, хотя и будет немного изменен фасад и добавлено подвальное помещение. Также в столичном доме будет на два номера больше — 26.

«Это будет фактически двойник дома в Казани. На основе десятилетнего опыта республики мы изменили некоторые фасадные решения и чуть подкорректировали планировку. Но если в Татарстане мы в год принимаем около 600 семей, то там их будет больше, потому что на территории больницы в Москве нет онкологического отделения, так как средняя длительность проживания будет меньше», — заметила собеседница агентства.

В дальнейших планах благотворительного фонда — создать семейные дома в других регионах страны, сейчас рассматриваются несколько вариантов, заключила Мыслицкая.

Бесплатный семейный дом появился в Казани более десяти лет назад. Там проживают родители детей, проходящих длительное и тяжелое лечение в ДРКБ. За все это время им воспользовались около 15 тыс. человек, о чем сообщал «Татар-информ».