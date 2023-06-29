news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 июня 2023 16:59

В Москве по делу о шпионаже задержали гражданку Ищук

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Москве по делу о шпионаже ФСБ задержала женщину по фамилии Ищук, сообщает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ищук Е. А. Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме», – указано в сообщении.

#шпионаж #фсб
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное