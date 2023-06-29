В Москве по делу о шпионаже задержали гражданку Ищук

В Москве по делу о шпионаже ФСБ задержала женщину по фамилии Ищук, сообщает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ищук Е. А. Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме», – указано в сообщении.