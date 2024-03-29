В Москве передали в суд дело банды, занимавшейся фиктивной постановкой нелегалов на учет

Московское Главное следственное управление завершило расследование дела о преступной группировке, занимавшейся нелегальной миграцией, сообщает ТАСС.

Группа, действовавшая под защитой полицейских, фиктивно регистрировала иностранцев.

«По результатам расследования, проведенного Северным административным округом ГСУ, обвинения предъявлены двум организаторам и десяти членам преступного сообщества. Их действия квалифицированы по статьям УК РФ, включая создание преступного сообщества, незаконную миграцию и превышение полномочий» – сообщает агентство.

С 2019-го по 2022 годы группировка устроила хостелы в Москве и области для фиктивной регистрации иностранцев, нарушая миграционное законодательство. В офисе группировки изготавливались миграционные документы, включая карты с недействительными отметками о пересечении границы, что позволяло легализовать пребывание иностранцев в России, в том числе тех, кто причастен к другим преступлениям.

Отмечается, что деятельность группировки осуществлялась при поддержке руководства отдела миграции ОМВД по району Западное Дегунино.