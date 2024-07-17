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Происшествия 17 июля 2024 20:47

В Москве пенсионерку задержали за надпись «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому

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В Москве задержали пенсионерку, написавшую краской аббревиатуру «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«По ее словам, ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств», — указало агентство.

Согласно сведениям другого источника, в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье об «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России».

Женщине грозит штраф до пяти миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.

#Москва
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