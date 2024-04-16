В Москве пенсионерку приговорили к полутора годам за поджог кабинки для голосования

Люблинский районный суд Москвы приговорил 70-летнюю пенсионерку к полутора годам колонии условно за поджог кабинки для голосования. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Также ей назначен испытательный срок в два года, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.