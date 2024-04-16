В пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве ТАСС уточняли, что женщине 70 лет, она объяснила поджог кабинки для голосования на избирательном участке на юго-востоке Москвы «секретным заданием». В ГУ МВД добавили, что пострадавших в результате инцидента не было.
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В Москве пенсионерку приговорили к полутора годам за поджог кабинки для голосования
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Люблинский районный суд Москвы приговорил 70-летнюю пенсионерку к полутора годам колонии условно за поджог кабинки для голосования. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Также ей назначен испытательный срок в два года, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
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