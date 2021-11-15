В Москве отметят творческим вечером 80-летие писателя Мир-Хайдарова

Писатель Рауль Мир-Хайдаров в день своего рождения приглашает москвичей на свой творческий вечер. 17 ноября 2021 года ему исполнится 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства Татарстана в РФ.

Мир-Хайдаров происходит из семьи оренбургских татар, автор более 30 книг в 2018 году сделал сенсационное открытие из личной жизни Габдуллы Тукая – «Последняя любовь поэта».

Начало мероприятия в 18.30 по адресу Малый Татарский пер., 8. Вход свободный.