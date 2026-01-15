В Москве отметили 95-летие композитора Сайяра Хабибулина

Фото: пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ

Сегодня московский композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Сайяр Знатдинович Хабибулин отметил 95-летие. Юбилей отмечался в Полномочном представительстве Татарстана в РФ.

Заместитель Премьер-министра Татарстана и Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил композитору знак министерства культуры Татарстана «За достижения в культуре» и медаль Всемирного конгресса татар «За заслуги перед татарским народом» в кругу семьи и близких.

Ахметшин отметил, что Хабибулин – один из немногих, кто сохранил татарский моң в сложные годы, писал музыку к стихам татарских поэтов и помогал донести их до слушателей. Он добавил, что песни композитора до сих пор исполняют молодые артисты и они остаются любимыми публикой.

В январе 2021 года Хабибулин был награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России, председатель ДУМ Московской области Рушан хазрат Аббясов поздравил юбиляра и напомнил, что он ранее был награжден Орденом «Аль-Фахр» Совета муфтиев России. Он отметил уважение к композитору и сообщил о выходе книги «Москва: город вязевый», в которой представлен материал о Хабибулине, и вручил юбиляру новый экземпляр издания.

Поздравить композитора пришли заслуженные артисты России и Татарстана, среди них – Наиля Фатехова и Роза Хабибуллина. В их репертуаре несколько песен Хабибулина, они были солистками его ансамбля «Хыял». Также юбиляра поздравили композитор и аранжировщик Талгат Хасенов и певица Гульчачак Галямова-Хасенова.

Роза Жафяровна подчеркнула особое значение песни «Эзләдем, бәгърем, сине», написанной Хабибулиным для своей жены Сании ханум. Песне в этом году исполняется 70 лет, супруге композитора – 90 лет.

Первым ее исполнил Ильхам Шакиров, и Хабибулин считает именно это исполнение идеальным. Внучка композитора Аббэ Дидар отметила, что вся семья знает эту мелодию, и для нее важно осознавать, что музыка принадлежит их семье.

Писатель и поэт Назифа Каримова рассказала о сотрудничестве с Хабибулиным, отметив, что многие песни он написал на ее стихи. Она добавила, что композитор стоял у истоков московского детского фестиваля «Энҗе бөртекләре» («Жемчужинки») им. Г. Тукая, который она инициировала и организовала.

Сайяр Хабибулин написал более семидесяти лирических мелодий к татарским песням, которые исполняли легендарные артисты Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Рафаэль Ильясов, а сегодня их исполняют Идрис Газиев, Роза Хабибуллина, Ильгам Валиев, Алина Шарипжанова, Раяз Фасихов, Лилия Муллагалиева и другие.

Композитор родился 15 января 1931 года в деревне Суыксу Нижегородской области. Семья переехала в Москву, отец работал на заводе «Серп и Молот», мать занималась хозяйством. После службы в армии, где Хабибулин работал радистом и педагогом, он посвятил себя музыке.

Он работал звукооператором на киностудии им. Горького, «Союзмультфильме», на Центральном телевидении СССР, окончил семинар молодых композиторов под патронажем Дмитрия Шостаковича. Среди его произведений – музыка к телеспектаклю «Неотосланные письма» и популярные песни «Сөясеңме, дип, ник сорыйсың», «Сагына, беләм», «Татар теле», «Гитара».

С 1963 года Хабибулин работал аккомпаниатором в Москонцерте, в 1980-х создал эстрадный ансамбль «Хыял», с которым гастролировал по регионам России и Средней Азии. В 2004 году вышел его авторский альбом «Песни Сайяра Хабибулина», в 2010 году – «Күңелемдә яз».

Юбиляр признался, что сожалеет, что не смог поступить в консерваторию, чтобы создать большой концерт с оркестром, но, несмотря на возраст, продолжает работать и создавать новые песни. Он отметил, что вся его жизнь связана с музыкой.