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Руc Тат
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Происшествия 26 июня 2023 09:16

В Москве отменили режим контртеррористической операции

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Собянин заявил, что в Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Об этом мэр Москвы сообщил в телеграм-канале.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», — ­указано в сообщении.

Отмечается, что выпускной для школьников пройдет 1 июля.

#Москва
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