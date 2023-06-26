В Москве отменили режим контртеррористической операции

Собянин заявил, что в Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Об этом мэр Москвы сообщил в телеграм-канале.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», — ­указано в сообщении.

Отмечается, что выпускной для школьников пройдет 1 июля.