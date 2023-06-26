news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Москве отменили режим контртеррористической операции
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Собянин заявил, что в Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Об этом мэр Москвы сообщил в телеграм-канале.
«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», — указано в сообщении.
Отмечается, что выпускной для школьников пройдет 1 июля.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2