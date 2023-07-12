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В Москве открылся парк для обслуживания электробусов КАМАЗ
В московском районе Митино создан парк, где будут проходить обслуживание электробусы КАМАЗ. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.
В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, его заместитель и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов, генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул и директор по пассажирскому транспорту КАМАЗа Самат Саттаров.
«Сегодня на городских маршрутах работает больше 1100 электробусов, к концу 2024 года их будет уже 2400. Планируем, что через пять лет экологичные электробусы будут составлять две трети подвижного состава „Мосгортранса“. Для их обслуживания мы заранее готовим качественную инфраструктуру», — подчеркнул Сергей Собянин.
По словам мэра, «парк в Митине позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года». С его вводом увеличится число электробусов и улучшится транспортная связь Северо-Западного административного округа с другими округами столицы, причем «время ожидания на остановках сократится в среднем на 30%».
Согласно условиям контракта, производитель электробусов полностью берет на себя сервисное обслуживание подвижного состава в течение 15 лет с момента поставки. Новый парк предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса.
Начиная с 6 июля здесь обслуживаются первые 20 электробусов, собранных на СВАРЗе. Они уже перевозят жителей района Митино. По мере выхода парка на запланированную эксплуатационную мощность число работников должно достигнуть 550 человек.
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