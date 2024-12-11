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В Москве открылась выставка студенческих картин с видами Татарстана
В Национальном музее искусства и фотографии в Москве состоялось открытие выставки «Пленэр 2024. Казань, Свияжск, Иннополис». Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства Татарстана в России.
Экспозицию составили порядка 200 работ, написанных студентами и преподавателями кафедры «Рисунок и Живопись» Института графики и искусства книги им. В.А. Фаворского Московского политеха.
Творческое путешествие состоялось летом 2024 года. За его время столичные гости смогли оценить и вдохновиться историческими местами Казани и Свияжска, написать портреты. В рамках пленэра для участников проводились индивидуальные консультации педагогов, промежуточные осмотры. Специалисты ежедневно работали вместе со студентами.
Итогом пленэра, длившегося две недели, стали порядка 1,5 тысячи живописных и графических работ. Лучшие из них были представлены на выставке.
В церемонии открытия принял участие заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин.
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