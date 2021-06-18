В Москве открылась выставка современного татарского искусства

В выставочном зале МОСХ (Московского союза художников) открылась экспозиция, посвященная современному татарскому искусству.

Свои работы предоставили 88 авторов из Татарстана, Башкортостана, Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Крыма, Беларуси, Кыргызстана и Канады.

Ильдус Муртазин, «Под мирным небом» (Татарстан)

Заместитель председателя МОСХ — заслуженный художник России Петр Радимов отметил, что произведения для выставки собирали очень долго из разных регионов страны, а также из-за рубежа.

«Татарское искусство — это искусство интернациональное, показывающее международное распространение этой культуры. Здесь представлены работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, из Крыма, Башкортостана и даже из Канады. Говорят, что в каждом из нас есть доля татарской крови», — сказал Радимов.

Ильдар Гильманов, «Дуслык» (Уфа)

Зампред МОСХ вместе с коллегой из Татарстана — председателем правления Союза художников РТ Альбертом Шиабиевым вручил памятные грамоты художникам, собравшимся в выставочном зале.

Церемонию открытия выставки посетил заместитель полпреда РТ в РФ по взаимодействию с органами госвласти в сфере культуры, науки, образованию и связям с общественностью Эмиль Файзуллин. Он передал художникам памятные знаки, изготовленные полпредством к 135-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Ильдар Гильманов, «Раздолье Абзелил» (Уфа)

В мероприятии принял участие и сотрудник полпредства Башкортостана Азат Казакбаев. «В том информационном поле, которое сейчас формируется в мире искусства, зачастую не хватает колорита, который бы передавал тот культурный код, который несут жители Башкортостана и жители Татарстана», — заметил он.

В завершение мероприятия бард Флора Вафина, заслуженная артистка РТ, под гитару исполнила для гостей выставки две свои песни: «Единство народов» на русском языке и «О художнике» на татарском.

В общей сложности экспозиция включает 168 живописных и графических работ. Остальные 32 экспоната — это скульптуры (включая небольшие фигурки из бронзы) и изделия из войлока.

Очень большое внимание уделено размещению работ, чтобы произведения разных художников выигрышно смотрелись рядом друг с другом. Над экспозицией организаторы трудились не одну неделю.

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Ильдар Гильманов, «Дуслык» (Уфа)

По словам художника из Уфы Ильдара Гильманова, неудачное соседство картины с произведением другого художника может «работу уничтожить». «То, как выглядит картина в мастерской, и то, как она смотрится в галерее рядом с работами других художников, — это будто две разные картины», — объяснил он.

Для выставки Гильманов предоставил несколько своих любимых работ. Среди них — яркая картина «Дуслык», изображающая его сына на велопрогулке с другом. «Это картина про праздник детства. Про ежедневный праздник», — сказал художник.

Картина «Жена охотника» из серии картин «Дочери Болгар», Лиана Нигаметзянова (Уфа)

Посетить выставку жители Москвы и гости столицы смогут до 2 июля с 11.00 до 19.00.

Фото: Дарья Сайфиева.