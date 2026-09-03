В Москве открылась выставка оды Державина «Бог» с переводом на татарский язык

Фото предоставлено Сюмбель Таишевой

В библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина в Москве открылась выставка «Великая Ода «Бог». Поэзия и каллиграфия», посвященная поэту Г.Р. Державину. На торжественном открытии ода прозвучала на русском, татарском и болгарском языках.

Татарский перевод оды представила заведующий сектором Полпредства Татарстана в РФ Сюмбель Таишева. На татарский язык оду перевел народный поэт, лауреат Государственной премии Российской Федерации, лауреат Премии им. Г.Тукая Ренат Харис. Впервые он прочитал великое творение Державина, будучи студентом, и был поражен глубиной и целостью произведения. Когда спустя годы он переводил великого русского поэта эпохи Просвещения на татарский язык, то старался максимально сохранить содержание и форму. До сих пор он является единственным поэтом, который перевел Державина на татарский язык.

Фото предоставлено Сюмбель Таишевой

В 2016 году Харис представил свой сборник переводов этого великого российского деятеля.

Известный государственный деятель и крупнейший представитель русского классицизма Державин родился в Казанской губернии в селе Сокуры (которое по одной из версий переводится с татарского, как «су кыры» из-за находящегося здесь озера). Еще при жизни поэта ода «Бог» была переведена на многие языки и составляет золотой фонд культурного наследия мира.

Фото предоставлено Сюмбель Таишевой

Каллиграфы Центра «От Аза до Ижицы» под руководством Петра Чобитько создали композиции на пятидесяти языках. Татарскую работу выполнил Владислав Баранов, ученик Чобитько.

На открытии выставки гостям также был представлен фильм «На брегу реки Фонтанки», рассказывающий о жизни и творчестве Державина, и проведена экскурсия по историческому зданию библиотеки-читальни. Выставка открыта до 5 октября 2026 года.

Фото предоставлено Сюмбель Таишевой

Ранее выставка экспонировалась в Екатерининском дворце Царского села. В Год единства народов России ода прозвучала на трех языках. Организаторами выступили Полпредство Татарстана в РФ, Комиссия ОП РФ по культуре, организации «Мир Болгарии» и Общественная палата Талдомского округа. Выставка будет работать до 5 октября.