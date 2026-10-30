В Москве открылась выставка о татарстанских объектах ЮНЕСКО

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Москве открылась выставка, посвященная объектам Всемирного культурного наследия, которые находятся на территории Татарстана. Мероприятие приурочено к 80-летию со дня вступления в силу Устава ЮНЕСКО и проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В Татарстане расположены четыре объекта Всемирного наследия. Это историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль» (включен в перечень в 2000 году), Болгарский историко-археологический комплекс (в 2014-м), Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск (в 2017-м). Астрономические обсерватории Казанского университета (в 2023-м). Все они представлены в едином экспозиционном пространстве: в макетах и архивных материалах, на старинных литографиях и фотографиях разных эпох.

Отдельная часть экспозиции рассказывает о вкладе первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева в сохранение культурного наследия региона. Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», посол доброй воли ЮНЕСКО направил видеоприветствие участникам церемонии открытия выставки.

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что включение в список ЮНЕСКО четырех объектов – это огромный прорыв, большой успех и высокое достижение Республики Татарстан и Российской Федерации. За этим стоял долгий путь, десятилетия сотрудничества Татарстана с международной организацией. Он поблагодарил министра иностранных дел РФ, председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергея Лаврова и всех тех, кто причастен к этому делу.

«Безусловно, сам факт включения в Список всемирного наследия четырех объектов – это грандиозный успех нашей республики, который укрепил международный и межрегиональный авторитет Татарстана как развитой и цивилизованной республики, бережно относящейся к своему историческому наследию. Он также способствует росту посещаемости объектов и узнаваемости Татарстана как известного духовного, культурного, исторического, научного и туристического центра», – констатировал политик.

«Всё же я думаю, что прежде всего речь идет об ответственности общества и власти за обеспечение бережного отношения к объектам, признанным всемирной универсальной ценностью», – подчеркнул Минтимер Шаймиев. В завершение он пригласил всех в Татарстан, чтобы воочию увидеть бесценное культурное наследие и прикоснуться к общей истории нашей Отчизны.