В Москве откроется экстерриториальный участок для выборов Раиса Татарстана

Фото: Телеграм-канал ЦИК РТ

На выборах Раиса Татарстана откроется экстерриториальный избирательный участок в Москве. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана. Об этом сообщает ЦИК РТ в Телеграм-канале.

Участок будет расположен в здании Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации по адресу: г. Москва, 3-й Котельнический переулок, д.13/15, стр.1.

Проголосовать на экстерриториальном избирательном участке с помощью сервиса «Мобильный избиратель» смогут граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории Татарстана.

Заявление по технологии «Мобильный избиратель» можно подать через федеральный портал Госуслуг, в офисах МФЦ (с 30 июля по 10 сентября), в территориальных и участковых избирательных комиссиях (с 3 по 10 сентября).

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Документы о выдвижении на должность Раиса РТ в республиканский ЦИК подали Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ) и Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).