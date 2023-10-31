В Москве осудили террориста ИГ* по делу о подготовке взрыва на Лубянке

В Москве военный суд к 12 годам заключения приговорил одного из фигурантов уголовного дела против шести террористов ИГ*, которые собирались взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году, сообщает ТАСС.

Свою вину подсудимый признал полностью и сотрудничал со следствием, чтобы помочь раскрыть подробности преступления.

По данным агентства, три года осуждённый пробудет в тюрьме, а остальные девять проведет в исправительной колонии строгого режима.

Помимо того, в качестве дополнительного наказания суд вменил осуждённому штраф в размере 500 000 рублей.

*ИГ – запрещённая в РФ террористическая организация.