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В Москве осудили террориста ИГ* по делу о подготовке взрыва на Лубянке
В Москве военный суд к 12 годам заключения приговорил одного из фигурантов уголовного дела против шести террористов ИГ*, которые собирались взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году, сообщает ТАСС.
Свою вину подсудимый признал полностью и сотрудничал со следствием, чтобы помочь раскрыть подробности преступления.
По данным агентства, три года осуждённый пробудет в тюрьме, а остальные девять проведет в исправительной колонии строгого режима.
Помимо того, в качестве дополнительного наказания суд вменил осуждённому штраф в размере 500 000 рублей.
*ИГ – запрещённая в РФ террористическая организация.
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