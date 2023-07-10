Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Москве опровергли наличие точных планов по приезду Джонни Деппа в Россию
Сейчас говорить о приезде в Россию голливудского актера Джонни Деппа нет смысла, «пока это только в планах». Об этом рассказал композитор и участник группы «ЯМОРЕ» Максим Лисов, передает РИА Новости.
«Мои коллеги ведут переговоры. Они на связи с его менеджером. Но пока нет точной информации: приедет он или нет», — пояснил собеседник агентства.
Пиар-менеджер группы Мария в свою очередь сообщила, что сейчас идет «самый сложный организационный этап». По ее словам, Депп «приглашен в качестве гитариста, чтобы записать гитарную партию для одного из новых треков группы». Живое выступление не планируется, а сама поездка предварительно намечена на октябрь, «если всё будет хорошо».
Ранее издание «Газета.Ru» написало, что Джони Депп по приглашению Лисова будто бы приедет в Россию осенью за гонорар в 370 тыс. долларов и экскурсию по Калининградской области.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»