В Москве опровергли наличие точных планов по приезду Джонни Деппа в Россию

Сейчас говорить о приезде в Россию голливудского актера Джонни Деппа нет смысла, «пока это только в планах». Об этом рассказал композитор и участник группы «ЯМОРЕ» Максим Лисов, передает РИА Новости.

«Мои коллеги ведут переговоры. Они на связи с его менеджером. Но пока нет точной информации: приедет он или нет», — пояснил собеседник агентства.

Джонни Депп в составе группы Hollywood Vampires в 2018 году Фото: Wikipedia.org

Пиар-менеджер группы Мария в свою очередь сообщила, что сейчас идет «самый сложный организационный этап». По ее словам, Депп «приглашен в качестве гитариста, чтобы записать гитарную партию для одного из новых треков группы». Живое выступление не планируется, а сама поездка предварительно намечена на октябрь, «если всё будет хорошо».

Ранее издание «Газета.Ru» написало, что Джони Депп по приглашению Лисова будто бы приедет в Россию осенью за гонорар в 370 тыс. долларов и экскурсию по Калининградской области.