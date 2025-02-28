В Москве объявили имена победителей просветительской награды «Знание.Премия»

Фото: Российское общество «Знание»

Накануне в Национальном центре «Россия» прошла церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия». Татарстан представляли Наталья Топал и Татьяна Бурганова – они внесли значительный вклад в просветительскую деятельность в регионе, сообщает пресс-служба полпреда РФ в ПФО.

Наталья Топал, доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ, ведет активную работу по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Она провела более 40 лекций для 1,6 тысяч военных в зоне СВО и приграничных районах.

Татьяна Бурганова – советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, учитель истории и обществознания казанской школы №91. Она помогает школьникам раскрывать потенциал и участвовать в жизни общества, продвигая молодежные проекты и вовлекая учеников в социально значимую деятельность на базе школьного музея.

Всего на звание лучших просветителей претендовали более 19,5 тысяч соискателей из всех регионов России и 56 стран. В Приволжском федеральном округе лауреатами стали представители Пензенской области и Республики Башкортостан. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам церемонии отметил важность просветительской деятельности для воспитания подрастающих поколений и сохранения национальных ценностей.

В рамках вечера также был дан старт приему заявок на новый, юбилейный сезон просветительской награды, сбор продлится до сентября 2025 года. В пятом сезоне «Знание.Премия» будет вручаться в 18 номинациях, включая несколько новых. Так, специально к Году защитника Отечества, объявленному в 2025 году указом Президента РФ, была учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества».