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В Москве обсудили возможности расширения сотрудничества Татарстана и Китая
Полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин встретился с председателем Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталием Манкевичем. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между республикой и КНР. Гость отметил хорошие отношения, сложившиеся у РАСПП и китайских компаний в области станкостроения, сельского хозяйства и автомобилестроения.
Планируется, что Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей примет участие во II Международном форуме «РОСТКИ», который состоится в Казани с 13 по 15 ноября.
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