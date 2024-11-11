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Политика 11 ноября 2024 12:34

В Москве обсудили возможности расширения сотрудничества Татарстана и Китая

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Полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин встретился с председателем Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталием Манкевичем. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между республикой и КНР. Гость отметил хорошие отношения, сложившиеся у РАСПП и китайских компаний в области станкостроения, сельского хозяйства и автомобилестроения.

Планируется, что Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей примет участие во II Международном форуме «РОСТКИ», который состоится в Казани с 13 по 15 ноября.

Фото: https://t.me/PolpredstvoRT/

#Китай #полпредство рт в рф
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