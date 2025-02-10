В Москве обсудили развитие сукук – исламского эквивалента облигаций

В Москве прошло заседание подкомитета по исламским финансам общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Участники обсудили рынок партнерского капитала в РФ, в частности такой инструмент привлечения инвестиций, как сукук – исламский эквивалент облигаций.

Зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян в своем выступлении отметил, что развитию рынка сукук сегодня уделяют большое внимание в стране. Так, в начале января этого года, заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров поручил профильным ведомствам совместно с экспертным сообществом подготовить предложения по мерам для его расширения и структурирования.

Он также подчеркнул, что развитие рынка исламских финансовых продуктов в стране проходит при тесном взаимодействии участников рынка с Центральным банком РФ, профильными ведомствами и инфраструктурными организациями. В своем выступлении Данилов-Данильян предложил использовать подкомитет по исламским финансам в качестве площадки для обсуждения и выработки практических решений.

Участники заседания отметили необходимость адаптации существующей финансовой инфраструктуры рынка капитала под исламские финансовые продукты, а также перспективы наполнения биржевого рынка обращающимися инструментами партнерских финансов. Это необходимо в том числе для формирования базовой продуктовой линейки для привлечения иностранных инвестиций.