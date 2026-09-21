В Москве обсудили развитие рынка партнерского финансирования

Промежуточные итоги эксперимента по партнерскому финансированию обсудили на заседании Экспертного совета при Правительстве РФ. В нем принял участие заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники заседания отметили рост рынка. С начала эксперимента Татарстан развивает инфраструктуру партнерского финансирования. В настоящее время в республике работают 27 из 38 организаций, включенных в реестр Банка России.

В Татарстане также реализовали несколько пилотных проектов федерального значения. Среди них – сделка купли-продажи товара с наценкой в рассрочку на Петербургской бирже, первый в России выпуск цифровых финансовых активов в рамках партнерского финансирования и первая межрегиональная финансовая сделка на соответствующих принципах.

В июне Татарстан совместно с ВЭБ.РФ, Газпромбанком, Ак Барс Банком и Сбером провел первую в России пилотную сделку по выпуску партнерских облигаций. Она продемонстрировала высокий спрос, отмечается в сообщении.

Участники заседания также подчеркнули значение утверждения первого стандарта партнерского финансирования – правил совершения сделок купли-продажи в рассрочку. Он должен обеспечить единые и прозрачные правила проведения таких операций.

В числе приоритетов на следующий период – разработка постоянного правового регулирования рынка партнерских финансов и завершение работы над национальными стандартами финансовых операций.