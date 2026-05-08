В Москве обсудили подготовку саммита Россия – АСЕАН в Казани

В Москве под руководством помощника президента РФ Юрия Ушакова состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению саммита Россия – АСЕАН, который пройдет в Казани в соответствии с указом президента РФ № 268 от 21 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

В заседании приняли участие представители федеральных органов власти, правительства Республики Татарстан, в том числе премьер-министр РТ Алексей Песошин, а также члены Фонда Росконгресс и профильных ведомств.

«Россия обладает успешным опытом проведения мероприятий такого масштаба и уровня, включая саммит Россия – АСЕАН в Сочи в 2016 году. Сегодня важно обеспечить четкую координацию всех задействованных структур, чтобы предстоящий саммит в Казани прошел на самом высоком уровне и способствовал дальнейшему укреплению стратегического партнерства России и АСЕАН», – отметил Юрий Ушаков.

Согласно сообщению, участники обсудили ключевые вопросы подготовки саммита и делового форума Россия – АСЕАН, включая организационное, протокольное, транспортное, медицинское и медиаобеспечение. Особое внимание уделили межведомственной координации.

«Подготовка саммита Россия – АСЕАН ведется в интенсивном режиме и требует максимальной координации всех задействованных структур. До начала мероприятий остается совсем немного времени, поэтому сегодня особенно важно подключить все ресурсы для качественной организации саммита и делового форума. Наша общая задача – обеспечить высокий уровень проведения мероприятий, комфорт и безопасность участников, а также создать условия для содержательного диалога, который будет способствовать укреплению партнерства России и АСЕАН в формирующейся многополярной системе», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Представители МИД России проинформировали о подготовке содержательной повестки саммита и итоговых документов, направленных на дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и государств АСЕАН.

«По итогам саммита планируется подписание итоговой декларации, которая подтвердит правовую основу партнерства России и АСЕАН, развивающегося уже 35 лет. Также прорабатываются совместные заявления по ряду перспективных направлений практического сотрудничества. В центре внимания – вопросы глобальной и региональной безопасности, устойчивого развития и выработки совместных решений в условиях современных вызовов», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

В ходе заседания также обсуждалась структура пленарного заседания саммита и подготовка делового форума Россия – АСЕАН.

