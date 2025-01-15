В Москве обсудили оргвопросы открытия Генконсульства Индии в Казани

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вопросы открытия Генерального консульства Индии в Казани, которое запланировано в этом году, обсудили сегодня полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин и заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в России Никилеш Гири. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

Ранее стороны проводили встречу в преддверии саммита БРИКС в столице Татарстана, который проходил в октябре 2024 года. Никилеш Гири отметил высокий уровень организации международного события и поблагодарил за теплый прием, оказанный индийской делегации. Тогда Казань посетили 260 человек, возглавляемые Премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Равиль Ахметшин, в свою очередь, обратил внимание на необходимость дальнейшего укрепления и расширения двусторонних связей. Способствовать этому в том числе будет открытие Генконсульства Индии в Казани.

Заместитель Чрезвычайного и Полномочного посла Индии выразил готовность оказать необходимое содействие. Обсуждались организационные вопросы предстоящего события. Планируется, что в нем примет участие глава МИД Индии.

Во встрече участвовали второй секретарь посольства, Генеральный консул Индии в Казани Гитика, заместитель полномочного представителя РТ по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин, генеральный директор АНО «Дирекция международных программ» Катерина Камалова и куратор проекта «Россия — Индия» дирекции Наталья Кучумова.