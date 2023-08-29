В Москве обновили надпись на памятнике Мусе Джалилю

Фото: Полпредство РТ в РФ

На московском памятнике классику татарской литературы Мусе Джалилю обновили надпись, добавив к его имени уточнение «Герою Советского Союза. Поэту». Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.

Соответствующая инициатива поступила от Совета ветеранов района Зябликово. Именно там находится носящая имя Джалиля улица, на которой в 2012 году был установлен памятник ему.

В торжественной церемонии приняли участие дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова, заместитель полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин и представители руководства района Зябликово, которое и организовало мероприятие.

При этом информацию о Мусе Джалиле можно узнать не только из надписи на памятнике, но и из таблицы, установленной у монумента еще в день его открытия.

Памятник поэту был установлен в столице России по совместному решению властей Москвы и Татарстана.

Фото, видео: Полпредство РТ в РФ.