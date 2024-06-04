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В Москве неизвестный устроил стрельбу у торгового центра
Неизвестный устроил стрельбу у торгового центра на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По предварительным данным, пострадали два человека.
«Инцидент произошел на Костромской улице у торгового центра. Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки. Предварительно, пострадали два человека», – говорится в сообщении.
В настоящее время место происшествия оцеплено. Там работают сотрудники полиции, а также медики, которые оказывают помощь пострадавшим и определяют степень тяжести полученных травм.
Личность стрелявшего, а также причины поступка устанавливаются.
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