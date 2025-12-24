news_header_top
Происшествия 24 декабря 2025 09:46

В Москве неизвестный подорвал машину сотрудников ДПС, три человека погибли

Сегодня ночью неизвестный подорвал машину сотрудников ДПС на юге Москвы. В результате три человека, включая двоих сотрудников дорожно-патрульной службы, погибли.

Как сообщает РИА Новости, двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе, чтобы его задержать, сработало взрывное устройство.

Сейчас следователи выясняют, каким образом взрывное устройство привели в действие, а также допрашивают свидетелей и отсматривают камеры.

Погибшим сотрудникам ДПС лейтенантам Илье Климанову и Максиму Горбунову было 24 и 25 лет.

Возбуждено уголовное дело, будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

