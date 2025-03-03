news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 3 марта 2025 10:02

В Москве нейтрализован террорист, готовивший теракты в синагоге и метро

Читайте нас в
Телеграм

Сотрудники ФСБ нейтрализовали террориста, готовившего теракты в синагоге в Подмосковье и в московском метро. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», – рассказали в ведомстве.

Мужчина намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций столичного метрополитена. Затем террорист планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению теракта акта» и «Участие в деятельности террористической организации».

#терроризм
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Человек может зависеть даже от колбасы»: батюшка о том, для чего нужен Великий пост

«Человек может зависеть даже от колбасы»: батюшка о том, для чего нужен Великий пост

2 марта 2025
Самые красивые татары по версии искусственного интеллекта

Самые красивые татары по версии искусственного интеллекта

2 марта 2025