В Москве нашли тело экс-участника «Руки вверх!» Капырина с пробитой головой

В Москве нашли тело бывшего клавишника группы «Руки вверх!» Владимира Капырина с пробитой головой. Об этом РИА Новости сообщил отец погибшего Дмитрий Капырин.

По словам отца Капырина, сын не выходил на связь несколько дней, после чего они с женой приехали в его квартиру.

«Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал», – сказал отец погибшего.

Следствие сначала активно разбиралось в деле, а потом сообщило, что побои не являются причиной смерти, заявил Дмитрий Капырин.

«Предварительной причиной смерти явилась сердечная недостаточность», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Несколько лет гастролировал с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии. Также сотрудничал с другими артистами.