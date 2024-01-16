В Москве найдена мертвой экс-глава Российского Красного Креста Раиса Лукутцова

Бывший председатель Российского Красного Креста (РКК) Раиса Лукутцова найдена мертвой в своей квартире в Москве, передает ТАСС.

«По предварительным данным, смерть 74-летней женщины не носит криминального характера, следов насилия на теле не обнаружено», – указано в публикации.

Отмечается, что Лукутцова последнее время тяжело болела.

Раиса Лукутцова возглавляла организацию «Российский Красный Крест» с 2006 по 2021 годы. В 2022 году Гагаринский районный суд Москвы приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно по обвинению в покушении на мошенничество после попытки незаконно продать подмосковный санаторий «Дружба».