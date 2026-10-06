В Москве наградят лучшие проекты комплексного развития территорий

В Национальном центре «Россия» 22 октября пройдет Отраслевой день Минстроя России, на котором подведут итоги I Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий. Награды вручат 85 финалистам и победителям в 17 номинациях, сообщают организаторы.

Ключевая тема Отраслевого дня – механизм комплексного развития территорий (КРТ), который развивается по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В повестке также создание качественной городской среды и модернизация инфраструктуры, цифровые технологии, современные отечественные инженерные решения и стройматериалы.

Среди почетных гостей – первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

«Комплексное развитие территорий – важный инструмент качественного обновления застройки наших городов. КРТ помогает создавать комфортные современные жилые кварталы со всем необходимым в шаговой доступности. Механизм работает с 2021 года и набирает темпы. В 81 регионе на территории площадью более 30 тыс. га в активной стадии находится 1 558 проектов. Градостроительный потенциал этих проектов – порядка 229 млн кв. м, в том числе более 171 млн кв. м жилой площади. На сегодня по проектам КРТ введено порядка 5,5 млн кв. м недвижимости, из них более 4,6 млн кв. м – жилье. Только за неполный 2026 год сдали свыше 1 млн кв. м жилья. Отмечу, что механизм КРТ позволяет уйти от хаотичной точечной застройки и обновлять города комплексно – вместе с жильем строить школы, детские сады, дороги, коммунальные объекты, расселять аварийный фонд. Это важный драйвер нацпроекта "Инфраструктура для жизни"», – сказал Марат Хуснуллин.

Конкурс проводится при поддержке Минстроя России, Всероссийской ассоциации местного самоуправления и АНО «Национальные приоритеты». Участвовать могут публичные заявители (ОИВ субъектов РФ и ОМСУ), застройщики и иные лица – стороны договора о КРТ, правообладатели, операторы КРТ, группы компаний, проектные организации. Заявка может участвовать не более чем в трех номинациях. Прием заявок открыт до 10 октября на официальном сайте.

Критерии проектных заявок: правовая определенность и стадия, социальная инфраструктура и городская среда, исполнение обязательств и результат, архитектура и планировка, финансовая реализуемость, тиражируемость и инновационность.

На месте промзон или районов с ветхим и аварийным жильем создают новые жилые комплексы с развитой инфраструктурой – школами, больницами, магазинами, торговыми центрами, спортивными и социальными учреждениями, дорогами.

На конкурс уже подали заявки 40 регионов России по 239 проектам КРТ. Гран-при конкурса достанется региону, показавшему наилучшие результаты.

«Реализация проектов КРТ стимулирует регионы совершенствовать нормативное регулирование, управленческие процессы и цифровые инструменты. Эти решения также должны получить оценку и стать доступными для применения в других регионах. Конкурс призван выявить лучшие проекты и управленческие практики, представить наиболее эффективные подходы к развитию территорий и задать высокие стандарты для всей отрасли. Рассчитываю, что проведение конкурса станет дополнительным стимулом для совершенствования проектов комплексного развития территорий, широкого распространения лучших практик и достижения главной цели национального проекта "Инфраструктура для жизни" – создания современной, комфортной и безопасной среды для граждан», – отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

За пять лет реализации проекта КРТ расселено 27 320 человек. По этому показателю в проектах КРТ лидирует Свердловская область – 9 523 человека из 169,72 тыс. кв. м. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Пермский край и Тюменская область.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» включает комплекс системных мер, формирующих жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру нового качества. В его состав входят 12 федеральных проектов, из них пять направлены на развитие инфраструктуры в населенных пунктах, увеличение объема жилищного фонда, в том числе за счет развития рынка индивидуального жилья, совершенствования коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных и дворовых пространств.