В Москве наградили победителей Национальной премии «Наш вклад»

В Координационном центре Правительства РФ 10 апреля 2026 года состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». 362 российским организациям присвоен статус «Партнер национальных проектов России», сообщается в официальном релизе.

В мероприятии участвовали заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.

Национальная премия «Наш вклад» – первая в России премия, оценивающая вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Всего поступило 792 заявки из всех регионов страны. Экспертный отбор прошли 644 проекта, представленных 362 организациями – российскими бизнес-компаниями и НКО.

В Приволжском федеральном округе в топ-5 регионов по количеству реализованных проектов входят: Нижегородская область (175), Республика Башкортостан (166), Республика Татарстан (163), Самарская (158) и Оренбургская (152) области. С 2021 года количество организаций-участников и проектов-финалистов увеличилось в 4 раза.

Наиболее популярными для реализации социальных инициатив стали нацпроекты: «Молодёжь и дети», «Семья», «Экологическое благополучие» и госпрограмма «Спорт России». Результаты текущего сезона показали высокий интерес предпринимателей и НКО к социальной деятельности в сферах инфраструктуры для жизни, экономики данных, кадров, туризма и эффективной конкурентной экономики.

Финалисты Премии поддерживают государственные меры по профориентации школьников. Проект «Цифровое небо» в Самарской области готовит будущих инженеров для авиационной промышленности. Школьники 7–11-х классов осваивают управление беспилотниками, 3D-моделирование и аддитивные технологии под руководством специалистов ПАО «ОДК-Кузнецов» и студентов программы «Крылья Ростеха». Уникальность проекта – в сочетании практики и профориентации: подростки учатся пилотировать БПЛА и получают карьерную траекторию в авиации. 70% выпускников выразили желание связать жизнь с инженерными специальностями.

«Татнефть» развивает проект по возрождению природных водных источников в Татарстане. С 2021 года специалисты фонда проводят комплексное благоустройство: очищают русла, устанавливают срубы, укрепляют берега. Особое внимание уделяется экологическому мониторингу и проверкам качества воды. Более 15 тысяч человек получили дополнительный доступ к чистой воде, согласно сообщению.

Проект «Адаптивное скалолазание – новое системное решение в адаптивной физической культуре и абилитации для людей с ОВЗ» превращает экстремальный спорт в доступную практику для детей и молодежи. Занятия два раза в неделю проходят в крупнейшем центре адаптивной физкультуры Нижегородской области. Проект поддерживают медицинские, педагогические и спортивные организации, а также региональные власти. Научные исследования в рамках проекта легли в основу докторской диссертации, программа сертифицирована НИРО.

Национальная премия «Наш вклад» – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей нацпроектов. Заявки оцениваются по критериям: соответствие задачам нацпроектов, признание экспертов, вхождение в ESG-индекс РСПП и социально-экономический эффект в регионе. Оператор – АНО «Национальные приоритеты».

