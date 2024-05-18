В Москве начали строить центр для четырех традиционных религий России

В московском поселке Коммунарка началось строительство социально-культурного и образовательного центра четырех традиционных религий России. Об этом заявил на пленарном заседании XIV Всероссийского форума татарских религиозных деятелей в Международном выставочном центре «Казань Экспо» председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашской Республики, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир Крганов.

«По инициативе нашего Духовного управления началась работа по созданию межрелигиозного социально-культурного и образовательного центра для четырех традиционных религий России в Новой Москве — Коммунарке. Концепция этого проекта основывалась на идее объединения территории площадью около 6,5 га вокруг одного парка и пешеходной набережной на территории одного архитектурно-градостроительного ансамбля. [Президент РФ] Владимир Путин поддержал этот проект, дал поручение правительственным органам оказать содействие в этом», — сказал он.

Исламский комплекс займет 2,75 гектара земли.

«В исламском комплексе будут созданы Соборная мечеть имени первого муфтия России Мухаметзяна хазрата Хусаинова, учебные заведения и Музей исламского искусства, библиотека», — рассказал Альбир Крганов.

В этом году Всероссийский форум религиозных деятелей проходит в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Форум религиозных деятелей завершится участием делегатов в ежегодном мусульманском сходе «Изге Болгар җыены».