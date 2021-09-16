В Москве начали применять новую терапию для лечения беременных с Covid-19

Для беременных женщин с выявленным коронавирусом Covid-19 в Москве разработали новый алгоритм лечения. Об этом заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, передает радио Sputnik.

«Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания Covid-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания», — рассказала Ракова.

Она обратила внимание на то, что уже более 70 жительниц Москвы получили новые препараты. Побочных эффектов при этом не выявлено. Напротив, по словам вице-мэра, после приема лекарства наблюдаются «быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток».

В городской клинической больнице №15 имени Филатова и городской клинической больнице №52 для беременных, заразившихся коронавирусом, создали стационары кратковременного пребывания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство здравоохранения РФ разрешило вакцинировать от коронавируса беременных женщин препаратом «Спутник V».