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Происшествия 1 декабря 2023 12:30

В Москве на вещевом рынке «Садовод» произошел пожар

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Фото: © РИА Новости

На юго-востоке Москвы на рынке «Садовод» начался пожар, передает МЧС России.

«По предварительной информации, горят торговые павильоны», – указано в Telegram-канале министерства.

Проводится эвакуация. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Торговый комплекс «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь». Он занимает 40 гектаров и включает в себя 9,5 тысяч магазинов.
#пожар #Москва
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