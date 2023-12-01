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В Москве на вещевом рынке «Садовод» произошел пожар
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На юго-востоке Москвы на рынке «Садовод» начался пожар, передает МЧС России.
«По предварительной информации, горят торговые павильоны», – указано в Telegram-канале министерства.
Проводится эвакуация. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Торговый комплекс «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь». Он занимает 40 гектаров и включает в себя 9,5 тысяч магазинов.
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