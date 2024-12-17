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Происшествия 17 декабря 2024 07:51

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, два человека погибли

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На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв.

Как сообщает ТАСС, предварительно, два человека погибли.

По информации от РИА Новостей, на месте взрыва работает следственная группа.

Проверка обстоятельств инцидента на контроле у Прокуратуры Москвы.

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