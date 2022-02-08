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Происшествия
8 февраля 2022  17:53
Павел Климчак

В Москве на Рублевском шоссе произошло массовое ДТП с шестью машинами

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На пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе произошло массовое столкновение шести авто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское ГИБДД.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими пятью автомобилями.

В аварии пострадали трое человек, один из них получил тяжелые травмы. Как сообщают в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, его госпитализировали санитарным вертолетом.

На месте аварии работают следователи, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Предполагаемого виновника ДТП проверят на состояние опьянения.

#массовая авария #Москва
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