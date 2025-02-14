news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 14 февраля 2025 10:27

В Москве на мужчину возбудили дело за попытку отравить знакомого ртутью

В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Местный житель попытался отравить своего знакомого ртутью в кафе из-за ревности, добавив яд в пищу, а затем инсценировал собственное отравление, чтобы замести следы. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

По версии следствия, мужчина купил несколько медицинских термометров и 11 февраля в кафе на юго-западе Москвы использовал шприц, чтобы добавить ртуть в еду своего знакомого. Пострадавший после приема пищи был госпитализирован. Сам подозреваемый, имитируя симптомы отравления, также обратился за медицинской помощью.

Находясь в больнице, подозреваемый старался скрыть информацию о своем хорошем самочувствии, пытаясь ввести врачей в заблуждение относительно истинных обстоятельств произошедшего. Однако проведенное расследование показало несоответствие его показаний действительности, и факты, подтверждающие версию о несчастном случае, обнаружены не были.

Подозреваемый впоследствии признался в содеянном и дал подробные показания. Следственные мероприятия продолжаются.

#Уголовное дело #Москва
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025