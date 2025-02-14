В Москве на мужчину возбудили дело за попытку отравить знакомого ртутью

В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Местный житель попытался отравить своего знакомого ртутью в кафе из-за ревности, добавив яд в пищу, а затем инсценировал собственное отравление, чтобы замести следы. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

По версии следствия, мужчина купил несколько медицинских термометров и 11 февраля в кафе на юго-западе Москвы использовал шприц, чтобы добавить ртуть в еду своего знакомого. Пострадавший после приема пищи был госпитализирован. Сам подозреваемый, имитируя симптомы отравления, также обратился за медицинской помощью.

Находясь в больнице, подозреваемый старался скрыть информацию о своем хорошем самочувствии, пытаясь ввести врачей в заблуждение относительно истинных обстоятельств произошедшего. Однако проведенное расследование показало несоответствие его показаний действительности, и факты, подтверждающие версию о несчастном случае, обнаружены не были.

Подозреваемый впоследствии признался в содеянном и дал подробные показания. Следственные мероприятия продолжаются.