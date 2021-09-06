В Москве на благотворительном концерте выступят коллективы Казанской консерватории

В Татарском культурном центре Москвы 15 сентября состоится благотворительный концерт «Казан утлары» с участием солистов оперной студии и оркестра Tatarica Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Татарский культурный центр Москвы и Казанская консерватория уже не первый год занимаются совместной популяризацией татарской народной музыки. В 2019 году казанские коллективы впервые приняли участие в благотворительном концерте на столичной сцене.

В этом году в концертной программе примут участие талантливые молодые артисты Айгуль Гардисламова, Ильгиз Мухутдинов, Диляра Тухватуллина, Руслан Закиров, Айрат Ганиев, Элиза Насырова, Диана Мухутдинова и Алина Хуснутдинова, баянист Ильназ Дудкин, скрипачка Камиля Сайфуллина, гармонист Рамазан Гиниятов, дирижер Ринат Валитов, художественный руководитель оперной студии Казанской консерватории Альфия Заппарова и другие музыканты.

Гости из Казани исполнят фрагменты опер, вокальную и инструментальную музыку выдающихся композиторов Республики Татарстан: Рустема Яхина, Джаудата Файзи, Салиха Сайдашева и других.

На сцене Татарского культурного центра также выступят московские творческие коллективы: трио «Тальян», вокальный ансамбль «Хазина» и ансамбль татарской песни «Мирас».

Мероприятие состоится 15 сентября на сцене Татарского культурного центра Москвы в 19.00. Вход свободный.