В Москве на 99-м году жизни умер генерал-майор Алмас Адгамов

Участник Великой Отечественной войны, 98-летний генерал-майор Алмас Адгамов сегодня, 12 ноября, скончался в московском госпитале после недолгой болезни. Об этом Полномочному представительству РТ в РФ сообщил сын покойного.

Военачальника похоронят 19 ноября на Троекуровском кладбище Москвы, уточнили в пресс-службе полпредства.

Алмас Адгамов родился в 1923 году в Татарстане в селе Новое Ибрайкино Чистопольского кантона ТАССР (сейчас это Аксубаевский район РТ) в семье учителей.

В 1941 году окончил Свердловское пехотное училище, в декабре этого же года впервые вступил в бой под Калининым. Сражался подо Ржевом, был ранен в феврале 1942-го, но после госпиталя вернулся на фронт.

Адгамов сражался в составе Калининского фронта, впоследствии преобразованного в 1-й Прибалтийский. Войну закончил в звании капитана, принял участие в Параде Победы на Красной площади.

Служил командиром батальона во 2-й гвардейской Таманской дивизии, затем учился в Военной академии имени Михаила Фрунзе. С 1961-го по 1966 год был командиром мотострелкового полка в Группе Советских войск в Германии. Затем до ухода в отставку в 1987 году работал в Центральном аппарате Министерства обороны СССР на различных должностях. С 1978-го — генерал-майор.

После выхода на заслуженный отдых ветеран постоянно находился в контакте с Полпредством РТ в РФ, представители которого навещали его и поздравляли с праздниками.

За несколько недель до того, как попасть в больницу, Адгамов позвонил по телефону вице-премьеру — полпреду РТ в РФ Равилю Ахметшину, чтобы поблагодарить за овощи из родного Татарстана, которые работники полпредства привозили ему каждую осень.

В одном из последних своих интервью ветеран пожелал молодому поколению «побед только на мирном фронте».

«За вами будущее! Самое главное, чтобы впереди у вас были победы, но только на мирном фронте!» — сказал Адгамов.