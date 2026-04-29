В Москве музыкант ищет музу за 100 тыс. рублей в месяц

Московский музыкант ищет музу на рекрутинговом сервисе SuperJob и готов платить 100 тыс. рублей в месяц, если она будет вдохновлять на творчество.

В описании вакансии указаны, в частности, такие обязательные требования, как готовность смотреть, не отрываясь, на работодателя, способность быть не до конца понятной и немного недоступной, хорошее чувство юмора.

Музыкант рассчитывает, что муза будет писать мотивирующие утренние сообщения со словом «милый», вдохновлять на новые песни и странные романтичные поступки, находиться рядом (хотя бы в интернет-пространстве), превращать его смелые идеи в видео, иногда исчезать без объяснений, а также не влюбляться в него «полностью».

Работодатель обещает оплату до 100 тыс. рублей в месяц. Упоминаются и дополнительные условия: спонтанные походы в кафе, театры, кино, цветы без повода и странные сообщения посреди ночи.