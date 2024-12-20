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В Москве мужчина взорвал неизвестный предмет в отделении банка, пострадавших нет
Мужчина взорвал неизвестный предмет в отделении банка в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Инцидент произошел в отделении банка по адресу: бульвар Яна Райниcа, 1. По данным собеседника агентства, мужчину задержали. В результате никто не пострадал. Мотив поступка устанавливается.
Кроме того, сообщается, что возгорание банкомата произошло на Коровинском шоссе в Москве. Сотрудники самостоятельно покинули помещение. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.
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