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Происшествия 20 декабря 2024 21:15

В Москве мужчина взорвал неизвестный предмет в отделении банка, пострадавших нет

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Мужчина взорвал неизвестный предмет в отделении банка в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел в отделении банка по адресу: бульвар Яна Райниcа, 1. По данным собеседника агентства, мужчину задержали. В результате никто не пострадал. Мотив поступка устанавливается.

Кроме того, сообщается, что возгорание банкомата произошло на Коровинском шоссе в Москве. Сотрудники самостоятельно покинули помещение. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.

#Москва
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