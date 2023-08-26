В Южном Бутово в Москве мужчина на электросамокате сбил 5-летнего мальчика, а затем скрылся, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на самокате в тот момент ехали два человека. После того, как водитель самоката наехал на ребенка, очевидцы попытались задержать самокатчиков.

Отец сбитого мальчика рассказал, что водитель самоката остановился, после того, как совершил наезд, но затем скрылся с места происшествия. В данный момент правоохранители устанавливают его личность.

Уточняется, что сбитого мальчика с травмами госпитализировали.