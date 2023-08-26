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Происшествия 26 августа 2023 14:43

В Москве мужчина на электросамокате сбил 5-летнего мальчика

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В Южном Бутово в Москве мужчина на электросамокате сбил 5-летнего мальчика, а затем скрылся, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на самокате в тот момент ехали два человека. После того, как водитель самоката наехал на ребенка, очевидцы попытались задержать самокатчиков.

Отец сбитого мальчика рассказал, что водитель самоката остановился, после того, как совершил наезд, но затем скрылся с места происшествия. В данный момент правоохранители устанавливают его личность.

Уточняется, что сбитого мальчика с травмами госпитализировали.

#Москва
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