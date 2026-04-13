Происшествия 13 апреля 2026 11:06

В Москве мошенники через соцсети меняли цены на акции, их задержали

В Москве задержали мошенников, влиявших на цену акций через Telegram-каналы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным МВД, в 2023 и 2024 годах с помощью принадлежащих им сообществ злоумышленники призывали свою аудиторию покупать или продавать активы на московской бирже и тем самым влияли на цены. При обысках в жилье аферистов были изъяты деньги, аппаратные криптокошельки, банковские карты и другие документы.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

